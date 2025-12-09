BIRDS ON A WIRE Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
BIRDS ON A WIRE Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault mardi 9 décembre 2025.
BIRDS ON A WIRE
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Pour ce nouveau spectacle de Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom La Nena ont choisi d’entrelacer leur univers à celui d’Étienne Saglio, magicien fasciné par les fantômes et les forêts. Dans une clairière imaginaire où flottent souvenirs d’enfance, comptines oubliées, bruissements d’ailes et feuillages envoûtants, le duo revisite un répertoire éclectique mêlant folk, baroque, pop et traditions du monde. Grimm ne sera parfois pas très loin, y compris lorsqu’il s’agira de redonner vie à des chansons de Pink Floyd, Barbara ou Robert Smith. .
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
English : BIRDS ON A WIRE
German : BIRDS ON A WIRE
Italiano :
Espanol : BIRDS ON A WIRE
L’événement BIRDS ON A WIRE Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne