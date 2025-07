« Birds on a Wire » Dom La Nena & Rosemary Standley Coutances

« Birds on a Wire » Dom La Nena & Rosemary Standley Coutances mardi 14 octobre 2025.

2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2025-10-14 20:30:00

2025-10-14

Concert Birds on a Wire Dom La Nena & Rosemary Standley au théâtre de Coutances.

2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68

English : « Birds on a Wire » Dom La Nena & Rosemary Standley

Concert: Birds on a Wire ? Dom La Nena & Rosemary Standley at the Théâtre de Coutances.

German :

Konzert: Birds on a Wire? Dom La Nena & Rosemary Standley im Theater von Coutances.

Italiano :

Concerto: Birds on a Wire? Dom La Nena & Rosemary Standley al teatro di Coutances.

Espanol :

Concierto: Birds on a Wire ? Dom La Nena & Rosemary Standley en el teatro de Coutances.

