BIRDS ON A WIRE, Le Rocher de Palmer, Cenon

BIRDS ON A WIRE Jeudi 11 mars 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 33€ | Tarif Abonné.e : 30€ | Tarif Infidèle : 30€ | Tarif PMR/PSH : 30€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T23:30:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T23:30:00+01:00

Au cœur d’une forêt profonde, une clairière, un rayon de lumière. Des bruissements d’ailes, un oiseau de nuit, le chant des futaies qui s’élève. Le décor est planté, à la croisée des univers de Birds on a Wire et du magicien Étienne Saglio. Trois oiseaux sur un fil poétique et féerique. La mise en scène de l’artiste rennais, qui a déjà collaboré avec Dom la Nena en 2018 sur le clip d’Oiseau Sauvage, illumine le répertoire de Rosemary Standley et Dom la Nena. Un écrin végétal et mystérieux qui nimbe d’un halo onirique les chansons de Dylan, Brel, Tom Waits, mais aussi les airs de la Renaissance et autres complaintes vénitiennes anciennes et oubliées. Tout en gravité, légèreté et délicatesse, le duo, violoncelle et voix humaines mêlées, embarque notre imaginaire dans un souffle, une ode à la candeur, à l’enfance, à la nature, à la puissance du rêve.

Dernier album : Nuées ardentes, 2025, Pias

Line up

Dom La Nena : violoncelle et voix – Rosemary Standley : voix – Étienne Saglio : mise en scène

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/birds-wire-11032027-1930 »}]

Deux oiseaux graciles – la voix sensible de Rosemary Standley (Moriarty) et le violoncelle de Dom la Nena se lovent dans l’univers onirique d’Étienne Saglio pour revisiter avec liberté et raffinem … Brésil Chanson