Birds on a Wire Théâtre Emile Loubet Montélimar

Birds on a Wire

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Avec Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom La Nena nous offrent un voyage musical envoûtant, entre poésie et mystère. Porté par Étienne Saglio, ce spectacle mêle voix, émotions et rêveries dans un univers suspendu.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

With Birds on a Wire, Rosemary Standley and Dom La Nena take us on a spellbinding musical journey of poetry and mystery. Hosted by Étienne Saglio, the show blends voices, emotions and daydreams in a suspended universe.

German :

Mit Birds on a Wire bieten uns Rosemary Standley und Dom La Nena eine bezaubernde musikalische Reise zwischen Poesie und Mysterium. Getragen von Étienne Saglio, vermischen sich hier Stimmen, Emotionen und Träumereien in einem schwebenden Universum.

Italiano :

Con Birds on a Wire, Rosemary Standley e Dom La Nena ci accompagnano in un affascinante viaggio musicale di poesia e mistero. Interpretato da Étienne Saglio, lo spettacolo fonde voci, emozioni e sogni ad occhi aperti in un universo sospeso.

Espanol :

Con Birds on a Wire, Rosemary Standley y Dom La Nena nos embarcan en un fascinante viaje musical de poesía y misterio. Interpretado por Étienne Saglio, el espectáculo mezcla voces, emociones y ensoñaciones en un universo suspendido.

