Birds on Wire le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont samedi 18 octobre 2025.

le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Rosemary Standley & Dom La Nena

Rosemary Standley et Dom La Nena réenchantent un répertoire éclectique allant de Monteverdi, Barbara à The Cure. Chaque relecture épurée, portée par les voix et le violoncelle en acoustique, extrait l’essence de chaque chanson et offre des émotions rares.

Pour leur dernier spectacle elles s’associent au talentueux magicien Etienne Saglio pour explorer les souvenirs d’enfance au cœur d’une forêt onirique faite d’enchantements. Un voyage musical et visuel captivant.

En coréalisation avec le Café Music

DISTRIBUTION

Avec Dom La Nena violoncelle, voix Rosemary Standley, voix & harmonium

scénographie & complicité artistique Étienne Saglio

dramaturgie Olivia Burton

décors Benjamin Gabrié

effets magiques Anne Muller & Alexandre Dujardin

création lumière: Anne Laurin

régie plateau Marie Cherprenet Boisteau

création & régie son Arna .

le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

