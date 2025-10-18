Birds on Wire le Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont
le Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Rosemary Standley & Dom La Nena
Rosemary Standley et Dom La Nena réenchantent un répertoire éclectique allant de Monteverdi, Barbara à The Cure. Chaque relecture épurée, portée par les voix et le violoncelle en acoustique, extrait l’essence de chaque chanson et offre des émotions rares.
Pour leur dernier spectacle elles s’associent au talentueux magicien Etienne Saglio pour explorer les souvenirs d’enfance au cœur d’une forêt onirique faite d’enchantements. Un voyage musical et visuel captivant.
En coréalisation avec le Café Music
DISTRIBUTION
Avec Dom La Nena violoncelle, voix Rosemary Standley, voix & harmonium
scénographie & complicité artistique Étienne Saglio
dramaturgie Olivia Burton
décors Benjamin Gabrié
effets magiques Anne Muller & Alexandre Dujardin
création lumière: Anne Laurin
régie plateau Marie Cherprenet Boisteau
création & régie son Arna .
