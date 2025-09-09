Birdy Melody Perluette Amiens

Birdy Melody Perluette Amiens mercredi 11 février 2026.

Birdy Melody Perluette

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Circo-BD spectacle vivant mêlant cirque, vidéo et musique à destination du jeune public, imaginé à partir d’une bande dessinée sans texte.

Créé à partir de la bande dessinée muette de David Périmony, Birdy Melody est une ode à la liberté, racontée par le duo de portés acrobatiques Denisse Mena & Yerko Castillo et mise en musiques et bruitages par Martin Granger.

C’est un amour entre deux oiseaux, que la vie vient séparer. C’est un amour de la musique, que l’intolérance veut censurer. A la recherche de la liberté, l’amour saura-t-il triompher ?

Venez voir et écouter la poésie des dessins de Birdy Melody avec ce circo-BD original et joyeux !

Ce n’est pas tout !

▶️ Rencontre avec l’auteur David Périmony et séance de dédicace

mercredi 11 février à 15h45

▶️ Rencontre immersive avec les artistes

mercredi 11 février à 16h15

▶️ Passez l’après-midi au Cirque avec les artistes

samedi 14 février de 14h30 à 17h

Circo-BD spectacle vivant mêlant cirque, vidéo et musique à destination du jeune public, imaginé à partir d’une bande dessinée sans texte.

Créé à partir de la bande dessinée muette de David Périmony, Birdy Melody est une ode à la liberté, racontée par le duo de portés acrobatiques Denisse Mena & Yerko Castillo et mise en musiques et bruitages par Martin Granger.

C’est un amour entre deux oiseaux, que la vie vient séparer. C’est un amour de la musique, que l’intolérance veut censurer. A la recherche de la liberté, l’amour saura-t-il triompher ?

Venez voir et écouter la poésie des dessins de Birdy Melody avec ce circo-BD original et joyeux !

Ce n’est pas tout !

▶️ Rencontre avec l’auteur David Périmony et séance de dédicace

mercredi 11 février à 15h45

▶️ Rencontre immersive avec les artistes

mercredi 11 février à 16h15

▶️ Passez l’après-midi au Cirque avec les artistes

samedi 14 février de 14h30 à 17h .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Circo-BD: a live show combining circus, video and music for young audiences, based on a comic strip with no text.

Based on David Pe?rimony?s silent comic strip, Birdy Melody is an ode to freedom, narrated by acrobatic duo Denisse Mena & Yerko Castillo and set to music and sound effects by Martin Granger.

It’s a love story between two birds, adorned by life. It’s a love of music, censored by intoxication. In search of freedom, will love triumph?

Come and listen to the poetic drawings of Birdy Melody in this original and joyful circo-BD!

And that?s not all!

?? Meeting with author David Pe?rimony and signing session

wednesday, february 11 at 3:45pm

?? Immersive encounter with the artists

wednesday, february 11 at 4:15pm

?? Spend the afternoon at Le Cirque with the artists

saturday february 14, 2:30 pm to 5 pm

German :

Circo-BD: Eine Aufführung mit Zirkus, Video und Musik für ein junges Publikum, die auf der Grundlage eines Comics ohne Text entwickelt wurde.

Birdy Melody ist eine Ode an die Freiheit, erzählt von dem akrobatischen Trägerduo Denisse Mena & Yerko Castillo und mit Musik und Geräuschen unterlegt von Martin Granger.

Es ist eine Liebe zwischen zwei Vögeln, die das Leben schmückt. Es ist eine Liebe zur Musik, die die Intoleranz zensieren will. Wird die Liebe auf der Suche nach Freiheit triumphieren?

Erleben Sie die Poesie der Zeichnungen von Birdy Melody in diesem originellen und fröhlichen Comic-Circo!

Das ist noch nicht alles!

?? Treffen mit dem Autor David Pe?rimony und Sezession

mittwoch, 11. Februar um 15:45 Uhr

?? Immersive Begegnung mit den Künstlern

mittwoch, 11. Februar um 16.15 Uhr

?? Verbringen Sie den Nachmittag im Zirkus mit den Künstlern

samstag, 14. Februar von 14:30 bis 17:00 Uhr

Italiano :

Circo-BD: uno spettacolo dal vivo che combina circo, video e musica per un pubblico giovane, basato su un fumetto senza testo.

Creato a partire dal fumetto muto di David Pe?rimony, Birdy Melody è un’ode alla libertà, narrata dai facchini acrobatici Denisse Mena e Yerko Castillo e musicata dagli effetti sonori di Martin Granger.

È una storia d’amore tra due uccelli che la vita viene ad adornare. Un amore per la musica che le autorità vogliono censurare. Alla ricerca della libertà, l’amore trionferà?

Venite a scoprire la poesia dei disegni di Birdy Melody in questo originale e gioioso fumetto circense!

E non è tutto!

?? Incontro con l’autore David Pe?rimony e sessione di autografi

mercoledì 11 febbraio alle 15.45

?? Incontro immersivo con gli artisti

mercoledì 11 febbraio alle 16.15

?? Trascorrete il pomeriggio al Cirque con gli artisti

sabato 14 febbraio dalle 14.30 alle 17.00

Espanol :

Circo-BD: un espectáculo en directo que combina circo, vídeo y música para un público joven, basado en un cómic sin texto.

Creada a partir del cómic mudo de David Peorimony, Birdy Melody es una oda a la libertad, narrada por los porteadores acrobáticos Denisse Mena y Yerko Castillo y musicada y sonorizada por Martin Granger.

Es una historia de amor entre dos pájaros a los que la vida viene a adornar. Es un amor por la música que las autoridades quieren censurar. En busca de la libertad, ¿triunfará el amor?

¡Ven a vivir la poesía de los dibujos de Birdy Melody en este original y alegre cómic de circo!

¡Y eso no es todo!

?? Encuentro con el autor David Pe?rimony y sesión de firmas

miércoles 11 de febrero a las 15.45 h

?? Encuentro inmersivo con los artistas

miércoles 11 de febrero a las 16.15 h

?? Pase la tarde en el Circo con los artistas

sábado 14 de febrero de 14.30 a 17.00 horas

L’événement Birdy Melody Perluette Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS