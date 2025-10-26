BIROULADE Faugères
BIROULADE Faugères dimanche 26 octobre 2025.
BIROULADE
SOUMARTRE Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
L’ Association Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organise une Biroulade gratuite à 16h. Rendez-vous à Soumartre, place Xavier Wiedemann.
L’ Association Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organise une Biroulade gratuite à 16h. Rendez-vous à Soumartre, place Xavier Wiedemann. .
SOUMARTRE Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 72 34 26 48
English :
The Association Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organizes a free Biroulade at 4pm. Meet at Soumartre, place Xavier Wiedemann.
German :
Die Association Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organisiert um 16 Uhr eine kostenlose Biroulade. Treffpunkt in Soumartre, Place Xavier Wiedemann.
Italiano :
L’Associazione Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organizza una biroulade gratuita alle 16.00. Appuntamento a Soumartre, place Xavier Wiedemann.
Espanol :
La Association Faugères d’Hier et d’Aujourd’hui organiza una Biroulade gratuita a las 16.00 horas. Cita en Soumartre, place Xavier Wiedemann.
L’événement BIROULADE Faugères a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT AVANT-MONTS