Birthday Party au Café de la Place Place Marcel Bonein Eygalières
Birthday Party au Café de la Place Place Marcel Bonein Eygalières dimanche 22 mars 2026.
Birthday Party au Café de la Place
Dimanche 22 mars 2026 de 11h à 17h. Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 11:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le Café de la Place à Eygalières vous propose sa Birthday Party, dimanche 22 mars de 11h à 17h !Célibataires
Venez passer un moment convivial et festif dans le cadre vintage sympathique du Café de la Place au centre du village d’Eygalières !
Animation musicale avec groupe live et les DJs Luca Mencci & Max Jausselme
Restauration par Maison Hache .
Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 93 60 cafedelaplace@gmail.com
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English :
The Café de la Place in Eygalières invites you to its Birthday Party on Sunday 22 March from 11am to 5pm!
L’événement Birthday Party au Café de la Place Eygalières a été mis à jour le 2026-03-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles