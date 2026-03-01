Birthday Party au Café de la Place Place Marcel Bonein Eygalières

Birthday Party au Café de la Place

Dimanche 22 mars 2026 de 11h à 17h. Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Le Café de la Place à Eygalières vous propose sa Birthday Party, dimanche 22 mars de 11h à 17h !Célibataires

Venez passer un moment convivial et festif dans le cadre vintage sympathique du Café de la Place au centre du village d’Eygalières !



Animation musicale avec groupe live et les DJs Luca Mencci & Max Jausselme

Restauration par Maison Hache .

Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 93 60 cafedelaplace@gmail.com

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English :

The Café de la Place in Eygalières invites you to its Birthday Party on Sunday 22 March from 11am to 5pm!

L’événement Birthday Party au Café de la Place Eygalières a été mis à jour le 2026-03-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles