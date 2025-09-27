Birthday Party ! Salle d’escalade Gouesnou
Birthday Party ! Salle d’escalade Gouesnou samedi 27 septembre 2025.
Birthday Party !
Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
La salle fête ses 1 an ! Pour l’occasion, il était impossible de ne pas marquer le coup.
Ils ont pour le coup, prévu un menu sportif et festif !
Mini contest et challenges en équipe.
Concert de Swansea parce qu’après grimper, on danse.
tombola des cadeaux à gogo.
BBQ + dessert surprise (oui, vous allez aimer).
Information pratique
Tout public.
Compris dans le prix d’entrée .
Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Birthday Party ! Gouesnou a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole