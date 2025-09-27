Birthday Party ! Salle d’escalade Gouesnou

Birthday Party ! Salle d’escalade Gouesnou samedi 27 septembre 2025.

Birthday Party !

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La salle fête ses 1 an ! Pour l’occasion, il était impossible de ne pas marquer le coup.

Ils ont pour le coup, prévu un menu sportif et festif !

Mini contest et challenges en équipe.

Concert de Swansea parce qu’après grimper, on danse.

tombola des cadeaux à gogo.

BBQ + dessert surprise (oui, vous allez aimer).

Information pratique

Tout public.

Compris dans le prix d’entrée .

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Birthday Party ! Gouesnou a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole