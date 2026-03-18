Biscarrosse-Plage fête Pâques

Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Dimanche

– Jeux en bois place Dufau 11h-18h

– Structure gonflable place Dufau 11-18h

– Atelier créatif thème Pâques place Dufau 14h-17h

– Crazy karts et circuit gonflable, kiddy bolides (3-6 ans), karts à pédales Place de la demi-lune Blvrd des sables 14h-18h

– Ateliers cirque Cirk en sphère de 3 à 12 ans place Dufau 14h-18h

Lundi

– Omelette pascale Aire de Cugnes 9h-16h

– Jeux en bois Place Dufau 11h-18h

– Structure gonflable place Dufau 11h-18h

– Atelier créatif thème Pâques place Dufau 14h-17h

– Crazy karts et circuit gonflable, kiddy bolides (3-6 ans), karts à pédales Place de la demi-lune Blvrd des sables 14h-18h

– Spectacle Magic Balloon Comedy Show La Hemnota 16h

– Chasse aux œufs dune verte esplanade de la page/ 15h

– Initiation aux échasses Place Dufau 14h30-17h30

– Omelette pascale Musée trad 19h .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Biscarrosse-Plage fête Pâques

L’événement Biscarrosse-Plage fête Pâques Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs