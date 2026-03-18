Biscarrosse-Ville fête Pâques

Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 04 avril

– Salon du véhicule parking Triscos 10h-18h

– Jeux en bois place Marsan 11h-18h

– Structure gonflable place Marsan 11h-18h

– Atelier créatif thème automobile place Marsan 14h-17h

– Spectacle … Amphithéâtre parc Sencion 16h

– Distribution de chocolats place Marsan 17h30 .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Biscarrosse-Ville fête Pâques

L’événement Biscarrosse-Ville fête Pâques Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs