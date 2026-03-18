Biscarrosse-Ville fête Pâques Biscarrosse
Biscarrosse-Ville fête Pâques Biscarrosse samedi 4 avril 2026.
Biscarrosse-Ville fête Pâques
Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 04 avril
– Salon du véhicule parking Triscos 10h-18h
– Jeux en bois place Marsan 11h-18h
– Structure gonflable place Marsan 11h-18h
– Atelier créatif thème automobile place Marsan 14h-17h
– Spectacle … Amphithéâtre parc Sencion 16h
– Distribution de chocolats place Marsan 17h30 .
Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Biscarrosse-Ville fête Pâques
L’événement Biscarrosse-Ville fête Pâques Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs