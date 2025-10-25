Bisc’Aventure jeux en bois Bisc’Aventure Biscarrosse
Bisc’Aventure jeux en bois Bisc’Aventure Biscarrosse samedi 25 octobre 2025.
Bisc’Aventure jeux en bois
Bisc’Aventure 1200 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Bisc’Aventure Jeux en Bois
Plongez dans l’univers des jeux en bois pour une journée 100 % fun à Bisc’Aventure !
Jeux de stratégie, d’adresse ou de coopération il y en aura pour tous les goûts.
Venez vous défier entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale et ludique !
Les jeux proposés sont fabriqués par les Ateliers Authier, une fabrication 100 % française de la conception à la réalisation des jeux XXL en bois.
Leur objectif rassembler petits et grands autour de jeux iconiques ou revisités.
10 jeux accessibles gratuitement au parc de Bisc’Aventure
A partir de 6 ans .
Bisc’Aventure 1200 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 53 40 contact@biscaventure.fr
English : Bisc’Aventure jeux en bois
German : Bisc’Aventure jeux en bois
Italiano :
Espanol : Bisc’Aventure jeux en bois
L’événement Bisc’Aventure jeux en bois Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Grands Lacs