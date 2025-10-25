Bisc’Aventure jeux en bois Bisc’Aventure Biscarrosse

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bisc'Aventure 1200 Avenue de la Plage Biscarrosse

Gratuit

Gratuit

2025-10-25
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Bisc’Aventure Jeux en Bois

Plongez dans l’univers des jeux en bois pour une journée 100 % fun à Bisc’Aventure !

Jeux de stratégie, d’adresse ou de coopération il y en aura pour tous les goûts.
Venez vous défier entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale et ludique !

Les jeux proposés sont fabriqués par les Ateliers Authier, une fabrication 100 % française de la conception à la réalisation des jeux XXL en bois.
Leur objectif rassembler petits et grands autour de jeux iconiques ou revisités.

10 jeux accessibles gratuitement au parc de Bisc’Aventure

A partir de 6 ans   .

Bisc’Aventure 1200 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 53 40  contact@biscaventure.fr

