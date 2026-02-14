Biscuit le chien fantastique, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
Biscuit le chien fantastique, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller mercredi 18 février 2026.
Biscuit le chien fantastique Mercredi 18 février, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:36:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:36:00+01:00
Un goûter est offert à la fin de la séance !
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=5XSNX »}]
Ciné-goûter – Danny, un garçon de neuf ans, et son chien Charlie, acquiert des super-pouvoirs après avoir été enlevé par des extraterrestres. Ensemble, ils doivent contrecarrer le plan diabolique d… Relais Culturel Biscuit le chien fantastique