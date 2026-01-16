Biscuit Le Chien Fantastique Loft Cinémas Châtellerault
Biscuit Le Chien Fantastique Loft Cinémas Châtellerault dimanche 1 février 2026.
Biscuit Le Chien Fantastique
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Danny, un garçon de neuf ans, et son chien Charlie, acquiert des super-pouvoirs après avoir été enlevé par des extraterrestres. Ensemble, ils doivent contrecarrer le plan diabolique du chat du voisin, Puddy, et de son complice canin, Cookie, visant à polluer la chaîne alimentaire humaine. .
English : Biscuit Le Chien Fantastique
L’événement Biscuit Le Chien Fantastique Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne