Biscuits Charly Magic Bubble RN7 Saint-Andiol

Biscuits Charly Magic Bubble

Mercredi 25 février 2026.

4 séance de 30 minutes 14h, 15, 16h, 17h. RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Show magique Magic Bubble.Familles

Envie de mettre un peu de magie dans les yeux de vos enfants (et les vôtres) ?



Pendant les vacances de février, le Village Gourmand des Biscuits Charly se transforme en un véritable théâtre à ciel ouvert. Nous avons le plaisir d’accueillir le talentueux magicien Cyril Delaire pour son spectacle captivant Magic Bubble.



Préparez-vous à un voyage poétique où les bulles de savon deviennent de véritables œuvres d’art géantes !



Au Village Gourmand des Biscuits Charly, situé sur la RN7 à Saint-Andiol. L’occasion parfaite pour combiner spectacle magique et petite pause gourmande. .

RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 17 18 info@biscuits-charly.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magic show: Magic Bubble.

L’événement Biscuits Charly Magic Bubble Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence