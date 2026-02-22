Biscuits Charly Magic Bubble RN7 Saint-Andiol
Biscuits Charly Magic Bubble RN7 Saint-Andiol mercredi 25 février 2026.
Biscuits Charly Magic Bubble
Mercredi 25 février 2026.
4 séance de 30 minutes 14h, 15, 16h, 17h. RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Show magique Magic Bubble.Familles
Envie de mettre un peu de magie dans les yeux de vos enfants (et les vôtres) ?
Pendant les vacances de février, le Village Gourmand des Biscuits Charly se transforme en un véritable théâtre à ciel ouvert. Nous avons le plaisir d’accueillir le talentueux magicien Cyril Delaire pour son spectacle captivant Magic Bubble.
Préparez-vous à un voyage poétique où les bulles de savon deviennent de véritables œuvres d’art géantes !
Au Village Gourmand des Biscuits Charly, situé sur la RN7 à Saint-Andiol. L’occasion parfaite pour combiner spectacle magique et petite pause gourmande. .
RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 17 18 info@biscuits-charly.fr
English :
Magic show: Magic Bubble.
