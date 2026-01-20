Biscuits party pour les petits animaux en famille La Combe aux Anes Lanvellec

Biscuits party pour les petits animaux en famille

La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-03-03 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-03-03

Biscuit Party à la Ferme (3 8 ans)

L’atelier des doudous tout doux… et gourmands !

Les enfants mettent les mains dans la pâte pour fabriquer des biscuits que lapins et cochons d’Inde vont dévorer avec des yeux ébahis !

Entre deux tours de cuillère, ils câlinent, brossent et nourrissent les animaux… sans se faire chatouiller par leurs moustaches.

Au programme biscuits pour animaux, soins tout doux, découverte des habitants de la ferme… et goûter gourmand avec pancakes et jus de pomme.

Pluie ou ciel gris ? Pas grave ! L’atelier continue à l’abri avec les lapins et les cochons d’Inde… qui adorent se mettre à l’abri aussi. .

La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Biscuits party pour les petits animaux en famille Lanvellec a été mis à jour le 2026-01-20 par SITARMOR