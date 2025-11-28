BISE Festival 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 00:00 –

Gratuit : non Prévente : pass 1 jour 17 € / pass 2 jours 29 € https://www.bisefestival.com/billetterie-public Tout public

Durant deux jours, le BISE mettra en lumière 25 nouveaux talents issus de la scène pop, rock, folk, électro ou rap, dans un format de showcases de 30 minutes ouverts au public et des temps de rencontres avec des professionnels et professionnelles du secteur.25 artistes programmés sur 4 scènes à Nantes.Découvrez toute la programmation sur www.bisefestival.comLa billetterie est ouverte !

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.bisefestival.com/