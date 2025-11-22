Bisita giada Txokolate gozoa Bayonne

Bisita giada Txokolate gozoa Bayonne samedi 22 novembre 2025.

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Zure sapore-sentsazioak protagonista dira txokolatearen inguruko topaketa honetan.
Txokolategileekin topaketa eta Baionako, txokolatearen historia ezagutzea, XVII. Mendetik gaur egunera arte. Bisitak dastatze bat barne hartzen du.   .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

