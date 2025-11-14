Biso + invités Espace james Chambaud Lons

Biso + invités Espace james Chambaud Lons vendredi 14 novembre 2025.

Biso + invités

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Respect africa , Avec Chacha Angela (batterie, balafon, chant), Gumiso Musendo (chant), Antoine Perrut (saxophone), Renaud Perrot (trombone), Nils Frechilla (guitare), Ismael Suama (guitare), Julian Babou (basse)

B I S O, qui signifie Nous en tant qu’ensemble , est le projet porté par le très prolifique batteur Chacha Angela. Il y développe un univers musical singulier, nourri par ses racines congolaises et enrichi d’influences jazz, pop, funk, gospel ou encore rock.

Chacha chante en lingala, sa langue maternelle, et joue également du balafon, instrument emblématique d’Afrique de l’Ouest.

Au gré des titres de son premier EP Respect Africa , Chacha célèbre le métissage entre la musique de l’Afrique et de l’Occident. Un album qu’il nous invite à venir découvrir sur scène, entouré de ses talentueux musiciens et d’invités surprise. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

