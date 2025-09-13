BIS’PRO FEST Bis’Pro, labo du collaboratif Pau

BIS'PRO FEST Bis'Pro, labo du collaboratif Pau samedi 13 septembre 2025.

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Un festival de musique organisé chaque année par des collectifs différents. Cette année, samedi et dimanche avec des ambiances différentes et toujours cette empreinte de la joie, du mélange, des rencontres. Food truck et sustentations à dispositions, 2 expositions d’artistes, un stand de tatouage, des sofas.

programme samedi 13:00- 22:00 Dj KOV house Chill dansante Le groupe mystérieux Nameless DJ Doc Carcou afro/arabic house le rappeur DIBI Dj Morazz funky et rapschool house- FURB Das-iD tech house- BAD GATEWAY groupe punk pour la clôture de 22:00

Programme de l’after (club CBGB de 23:00 à 6:00): TED AZERIA, LACHIQUE,MALOU, GREP, MORAZZ, PABS

programme de dimanche 12:00- 18:30 Atami digestion- Bruno SCHIRRU avec nos chansons préférées JUXE BOX avec Benjamin SWING EN BULLES, jazz des années 20 à 60 . Ateliers, Expos, tatouages, restauration, sofas. .

Bis’Pro, labo du collaboratif 4T Rue du Soust Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 09 03 62 bispropau@gmail.com

