BISTRO MOINEAUX

La Roche-en-Brenil Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Après-midi contes pour enfants Brindille, fille de sorcière et Le cirque de Léo , joués par Brigitte BOUSSEREAU .

La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 99 61 19 contact@assohoteldelagare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BISTRO MOINEAUX

L’événement BISTRO MOINEAUX La Roche-en-Brenil a été mis à jour le 2026-01-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)