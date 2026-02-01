BISTRO MOINEAUX La Roche-en-Brenil
La Roche-en-Brenil Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Après-midi contes pour enfants Brindille, fille de sorcière et Le cirque de Léo , joués par Brigitte BOUSSEREAU .
La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 99 61 19 contact@assohoteldelagare.fr
