Bistro-philo Les ateliers philo pour les enfants, Bibliothèque Mazières-en-Gâtine

Organisé par le réseau Lectures Nomades.

Mercredi 14 janvier de 14h30 à 16h

Les ateliers jeunesse à visée philosophique reviennent dès le mois de janvier dans les bibliothèques du réseau, dans un tout nouveau format ! A partir d’une histoire contée en kamishibaï ou autres supports (poésies, textes, chansons, œuvre d’art, paroles de rues, etc.), les enfants sont invités un mercredi par mois dans ce bistro auto-géré à s’écouter, oser donner de sa pensée qui bouge, réfléchir dans une pratique qui lie mouvement sensoriel, artistique et corporel à l’esprit… L’animatrice, Nadine, sera une médiatrice qui facilite le développement des habiletés de pensées.

A NOTER les enfants de tout âge sont invités à l’ouverture de ce premier Bistro-philo pour découvrir l’univers, à la bibliothèque de Mazières-en-Gâtine. Chacun pense à apporter son goûter pour clore ensemble ce moment.

