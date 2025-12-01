Bistro WU Réveillon de la Saint-Sylvestre Bistro Wu Aix-en-Provence

Bistro WU Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 de 19h à 0h. Bistro Wu 15 rue Boulegon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Célébrez le 31 décembre avec une gastronomie chinoise moderne des créations raffinées qui réinventent les saveurs traditionnelles pour une soirée festive, élégante et gourmande.

Cette année, notre dîner de la Saint-Sylvestre met à l’honneur une sélection exceptionnelle d’ingrédients arrivés directement de Chine. Nous travaillons notamment avec de grandes morilles fraîches en provenance du Yunnan, réputées pour leur parfum délicat et leur saveur profonde. Préparées selon des techniques soignées, elles apportent une richesse aromatique unique à nos créations de gastronomie chinoise moderne.

Une occasion rare de découvrir des produits authentiques sublimés par une cuisine précise, élégante et contemporaine. .

Bistro Wu 15 rue Boulegon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 50 79 32 contact@bistrowu.com

English :

Celebrate December 31 with modern Chinese cuisine: refined creations that reinvent traditional flavors for a festive, elegant, and gourmet evening.

