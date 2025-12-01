Bistronomi’k menu de la Saint Sylvestre 2025 Pornic
Terminez l’année en saveurs avec le raffinement au restaurant Bistronomi’k à Pornic !
MENU
Mise en bouche
La Bonne intention
—
Entrées
Le Cannelloni marin
ET
L’Opéra des champs
—
Plats
La Coquille acidulée
ET
Le Pigeon du coin
—
La pause fromage
—
Desserts
Le Passion cacao
—
Mignardises
Le Happy end
20 rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 50 03 bistronomik44@free.fr
English :
End the year with a taste of refinement at Bistronomi’k in Pornic!
