Bistronomi’k menu de la Saint Sylvestre 2025 Pornic

Bistronomi’k menu de la Saint Sylvestre 2025

20 rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Terminez l’année en saveurs avec le raffinement au restaurant Bistronomi’k à Pornic !



MENU

Mise en bouche

La Bonne intention

—

Entrées

Le Cannelloni marin

ET

L’Opéra des champs

—

Plats

La Coquille acidulée

ET

Le Pigeon du coin

—

La pause fromage

—

Desserts

Le Passion cacao

—

Mignardises

Le Happy end

+33 2 44 06 50 03 bistronomik44@free.fr

English :

End the year with a taste of refinement at Bistronomi’k in Pornic!

