Bistrot à Gogos compagnie Zazie7 Le Bistro du Solaure Piégros-la-Clastre
Bistrot à Gogos compagnie Zazie7 Le Bistro du Solaure Piégros-la-Clastre samedi 7 mars 2026.
Bistrot à Gogos compagnie Zazie7
Le Bistro du Solaure 4 place de la fontaine Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Bistrot à Gogos est une comédie tendre et pathétique qui dresse le portrait de ces gens de rien pour qui le bistrot est tout
.
Le Bistro du Solaure 4 place de la fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 92 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bistrot à Gogos compagnie Zazie7
Bistrot à Gogos is a tender and poignant comedy that portrays these nobodies for whom the bistro is everything.
L’événement Bistrot à Gogos compagnie Zazie7 Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme