Bistrot à Gogos compagnie Zazie7 Le Bistro du Solaure Piégros-la-Clastre

Bistrot à Gogos compagnie Zazie7

Le Bistro du Solaure 4 place de la fontaine Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Bistrot à Gogos est une comédie tendre et pathétique qui dresse le portrait de ces gens de rien pour qui le bistrot est tout

.

Le Bistro du Solaure 4 place de la fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 92 27

English : Bistrot à Gogos compagnie Zazie7

Bistrot à Gogos is a tender and poignant comedy that portrays these nobodies for whom the bistro is everything.

