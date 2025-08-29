Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont

Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde, sera présent le Vendredi 29 août à Gerbécourt-et-Haplemont, de 18h00 à 22h00.Tout public

Gerbécourt-et-Haplemont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr

English :

Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde, will be present on Friday August 29 in Gerbécourt-et-Haplemont, from 6:00 pm to 10:00 pm.

German :

Le Bistrot de Lulu, begleitet von der Pizza Vagabonde, wird am Freitag, den 29. August, von 18.00 bis 22.00 Uhr in Gerbécourt-et-Haplemont anwesend sein.

Italiano :

Le Bistrot de Lulu, accompagnato da Pizza Vagabonde, sarà a Gerbécourt-et-Haplemont venerdì 29 agosto, dalle 18.00 alle 22.00.

Espanol :

Le Bistrot de Lulu, acompañado de Pizza Vagabonde, estará en Gerbécourt-et-Haplemont el viernes 29 de agosto, de 18.00 a 22.00 horas.

L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS