Le Bistrot de Lulu, accompagné de la Pizza Vagabonde, sera présent le Vendredi 29 août à Gerbécourt-et-Haplemont, de 18h00 à 22h00.Tout public
Gerbécourt-et-Haplemont 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lulubistrotitinerant.fr
English :
Le Bistrot de Lulu, accompanied by Pizza Vagabonde, will be present on Friday August 29 in Gerbécourt-et-Haplemont, from 6:00 pm to 10:00 pm.
German :
Le Bistrot de Lulu, begleitet von der Pizza Vagabonde, wird am Freitag, den 29. August, von 18.00 bis 22.00 Uhr in Gerbécourt-et-Haplemont anwesend sein.
Italiano :
Le Bistrot de Lulu, accompagnato da Pizza Vagabonde, sarà a Gerbécourt-et-Haplemont venerdì 29 agosto, dalle 18.00 alle 22.00.
Espanol :
Le Bistrot de Lulu, acompañado de Pizza Vagabonde, estará en Gerbécourt-et-Haplemont el viernes 29 de agosto, de 18.00 a 22.00 horas.
L’événement Bistrot de Lulu itinérant Gerbécourt-et-Haplemont a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS