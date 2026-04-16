Heidolsheim

Bistrot de villages Afterwork

rue de l’Ecole Heidolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-19

Bar itinérant qui redonne vie aux places de villages. Venez y passer un agréable moment.

Foodtruck à thème, planches apérétives, boissons,… .

rue de l’Ecole Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 12 38 48 julien@bistrotdevillages.fr

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English :

A mobile bar that brings village squares back to life. Come and spend a pleasant moment.

L’événement Bistrot de villages Afterwork Heidolsheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried