Bistrot de villages Afterwork Heidolsheim
Bistrot de villages Afterwork Heidolsheim vendredi 1 mai 2026.
Heidolsheim
Bistrot de villages Afterwork
rue de l’Ecole Heidolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-05-01 2026-06-19
Bar itinérant qui redonne vie aux places de villages. Venez y passer un agréable moment.
Foodtruck à thème, planches apérétives, boissons,… .
rue de l’Ecole Heidolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 12 38 48 julien@bistrotdevillages.fr
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English :
A mobile bar that brings village squares back to life. Come and spend a pleasant moment.
L’événement Bistrot de villages Afterwork Heidolsheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried