BISTROT DES POÈTES Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
A l'occasion du printemps des poètes, l'abbaye de Tuffé propose un moment suspendu autour du thème La liberté, force vive, déployée , au coin du feu de sa salle Louis XIV .
A l’occasion du printemps des poètes, l’abbaye de Tuffé propose un moment suspendu autour du thème La liberté, force vive, déployée , au coin du feu de sa salle Louis XIV .
Abbaye de Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire
English :
To mark the springtime of poets, Tuffé Abbey offers a moment of suspension around the theme of La liberté, force vive, déployée , by the fireside of its Louis XIV hall
