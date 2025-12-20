Bistrot d’hiver à Aix Aix

Bistrot d’hiver à Aix

Apéro tchatche durant une heure trente, les participants échangent autour de thématiques locales et d’actualité. A 11h00 Quentin Paternoster, Le bistrot dans le monde rural à la mairie, salle du conseil.

Saison après saison, les chefs proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir. A 12h30 restaurant L’Aixois sur réservation 05 55 46 22 14

A 15h Flox chante Boby , reprise des tubes de Bobby Lapointe au ukulélé.

Apéro gratuit

Déjeuner tarif selon l’auberge 25€ maximum hors prix du spectacle

Instant culture, plein tarif 12€ et tarif adhérent 10€, tarif réduit 8€, gratuit moins de 10 ans .

