Bistrot d’hiver à La Courtine

Route de Felletin La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Apéro tchatche durant une heure trente, les participants échangent autour de thématiques locales et d’actualité. A 11h00 Jean-Marie Caunet, L’alimentation traditionnelle en montagne limousine

Saison après saison, les chefs proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir. A 12h30 restaurant Au Petit Breuil sur réservation 06 40 73 50 14

A 15h Caiman Swing , jazz band 5 musiciens, swing dynamique du jazz.

Apéro gratuit

Déjeuner tarif selon l’auberge 25€ maximum hors prix du spectacle

Instant culture, plein tarif 12€ et tarif adhérent 10€, tarif réduit 8€, gratuit moins de 10 ans .

Route de Felletin La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine pays-sage@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot d’hiver à La Courtine

L’événement Bistrot d’hiver à La Courtine La Courtine a été mis à jour le 2025-12-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze