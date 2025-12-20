Bistrot d’hiver à Magnat l’Etrange Magnat-l’Étrange

Bistrot d’hiver à Magnat l’Etrange

33 Chemin de la Ceinture Magnat-l’Étrange Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Apéro tchatche durant une heure trente, les participants échangent autour de thématiques locales et d’actualité. A 11h00 association CPTS La Licorne Soignants en ruralité au BAM, bar associatif magnatois.

Saison après saison, les chefs proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir. A 12h30 La Table de Marianne sur réservation 07 83 85 30 77

A 15h Toutes nos mains , théâtre à la salle des fêtes, partenariat avec les associations BAM et Pays’Sage en collaboration avec la Scène Nationale d’Aubusson.

Apéro gratuit

Déjeuner tarif selon l’auberge 25€ maximum hors prix du spectacle

Instant culture, plein tarif 12€ et tarif adhérent 10€, tarif réduit 8€, gratuit moins de 10 ans .

33 Chemin de la Ceinture Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine pays-sage@outlook.fr

