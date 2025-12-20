Bistrot d’hiver à Millevaches Millevaches
28 Route D’Aubusson Millevaches Corrèze
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Apéro tchatche durant une heure trente, les participants échangent autour de thématiques locales et d’actualité. A 11h00 Martin Cusson, chargé de mission Mobilité PNR Millevaches, Les mobilités situation du territoire et recherche de solutions à la mairie, salle du conseil.
Saison après saison, les chefs proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir. A 12h30 Chez Nanou sur réservation 05 55 95 63 08
A 15h jean-Maurice Driant, bluesman solo
Apéro gratuit
Déjeuner tarif selon l’auberge 25€ maximum hors prix du spectacle
Instant culture, plein tarif 12€ et tarif adhérent 10€, tarif réduit 8€, gratuit moins de 10 ans .
28 Route D’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pays-sage@outlook.fr
