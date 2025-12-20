Bistrot d’hiver à Saint Oradoux de Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze

Bistrot d’hiver à Saint Oradoux de Chirouze

Apéro tchatche durant une heure trente, les participants échangent autour de thématiques locales et d’actualité. A 11h00 Jean-Emmanuel Dumoulin, professeur d’histoire géographie, La loi de séparation des églises et de l’état di 9 décembre 1905 l’essentiel , à la salle des fêtes.

Saison après saison, les chefs proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir. A 12h30 restaurant Au Fil de l’eau , sur réservation 05 55 67 91 13

A 15h association L’Art en Contre, Brèves du Futur de Julien Guyomard, théâtre amateur à la salle des fêtes

Apéro gratuit

Déjeuner tarif selon l’auberge 25€ maximum hors prix du spectacle

Instant culture, plein tarif 12€ et tarif adhérent 10€, tarif réduit 8€, gratuit moins de 10 ans .

Saint-Oradoux-de-Chirouze 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine pays-sage@outlook.fr

