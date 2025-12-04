Bistrot du Pinail Café de la Gare Vouneuil-sur-Vienne

Bistrot du Pinail

Café de la Gare 6 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Rendez-vous jeudi 04 décembre à 18 h au Café de la Gare de Vouneuil-sur-Vienne pour le bistrot du Pinail venez échanger autour d’un verre, nous partagez vos histoires … tout élément est intéressant à recueillir pour reconstituer l’histoire du Pinail !

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

