Bistrot du Pinail Café de la Gare Vouneuil-sur-Vienne
Bistrot du Pinail Café de la Gare Vouneuil-sur-Vienne jeudi 4 décembre 2025.
Bistrot du Pinail
Café de la Gare 6 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Rendez-vous jeudi 04 décembre à 18 h au Café de la Gare de Vouneuil-sur-Vienne pour le bistrot du Pinail venez échanger autour d’un verre, nous partagez vos histoires … tout élément est intéressant à recueillir pour reconstituer l’histoire du Pinail !
Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
Café de la Gare 6 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Bistrot du Pinail
German : Bistrot du Pinail
Italiano :
Espanol :
L’événement Bistrot du Pinail Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne