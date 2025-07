BISTROT DU VOX STREETS OF UK PHOTOGRAPHIE DE RUE Cinéma Le Vox Mayenne

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-15

2025-07-04

Le cinéma LE VOX c’est aussi un bistrot ! Toute l’année, les murs du bistrot se parent d’expositions qui stimulent nos regards et attisent nos curiosités .

Du 4 juillet au 15 août 2025, découvrez à l’espace Bistrot du Vox :

L’exposition Streets of UK

C’est à l’occasion d’un voyage en Écosse en août 2024 que Maria et Jean-Marc ont rapporté ces clichés de « street photo » réalisés à Londres, Édimbourg et Glasgow. Stay atypical peut-on lire sur le T-shirt d’une des personnes photographiées. Et c’est exactement l’état d’esprit que veulent partager Maria et Jean-Marc avec cette exposition. Ils vous invitent à déambuler dans les rues de trois villes emblématiques du Royaume-Uni pour y croiser des visages variés.

Avec leur scénographie, les artistes vous proposent aussi de jouer avec les couleurs/le noir et blanc, la focale, le cadrage, la composition, le format… sans vous dévoiler cependant lequel des deux artistes a pris ces photographies présentées en binomes. Un jeu avec tirage au sort est disponible au bar ! À vous de deviner qui a pris quelle photo afin de remporter un des tirages de l’exposition. Les photos présentées sont des tirages d’art, imprimés en France sur papier Bright White Hahnemühle 310g, numérotés et signés, en édition limitée à 30 exemplaires avec certificat d’authenticité. Elles sont disponibles à la vente avec (ou sans) cadre bois noir et passepartout blanc.

Atypique, c’est aussi l’adjectif qui convient pour qualifier le Bistrot du Cinéma Le Vox de Mayenne. Toute l’année, les murs du bistrot se parent d’expositions qui stimulent nos regards et attisent nos curiosités. Et conformément à son souhait de s’ancrer territorialement, le Bistrot du Vox est heureux d’accueillir ces deux artistes mayennais pour la période estivale.. .

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88 contact@levoxmayenne.fr

English :

The cinema LE VOX is also a bistro! All year long, the walls of the bistro are adorned with exhibitions that stimulate our eyes and arouse our curiosity.

German :

Das Kino LE VOX ist auch ein Bistro! Das ganze Jahr über schmücken sich die Wände des Bistros mit Ausstellungen, die unsere Blicke anregen und unsere Neugierde wecken.

Italiano :

Il cinema LE VOX è anche un bistrot! Durante tutto l’anno, le pareti del bistrot sono adornate da mostre che stimolano i nostri occhi e suscitano la nostra curiosità.

Espanol :

El cine LE VOX es también un bistró Durante todo el año, las paredes del bistró se adornan con exposiciones que estimulan la vista y despiertan la curiosidad.

