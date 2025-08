Bistrot éphémère Candide A Villers-le-Sec

Pour conclure à la fois le Festival des Bistrots 2025 et la saison musicale, nous vous invitons à un moment chaleureux et festif autour d’un concert gratuit en plein air. Ce rendez-vous célèbrera une dernière fois les chansons françaises.

Venez découvrir ou redécouvrir Candide A Quatre musiciens de la région chaunoise, aux parcours musicaux variés, issus du jazz, de la pop et du métal. Ensemble, ils ont uni leurs expériences pour former un groupe Pop/Rock qui s’adresse à tous et peut être écouté à tout âge. Ils accordent une grande importance à une musique accessible, avec des textes majoritairement en français dans leurs compositions. Vous aimez le rock français ? Les compositions originales pleines d’énergie et les reprises revisitées ? Alors plongez dans leur univers musical !

Villers-le-Sec 02240 Aisne Hauts-de-France

