Bernouville

Bistrot FMR

Bernouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes. .

Bernouville 27660 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94 le-bistrotfmr@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Bernouville a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme