UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chauvincourt-Provemont

Bistrot FMR Chauvincourt-Provemont

mardi 29 septembre 2026 · Chauvincourt-Provemont

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27150 Chauvincourt-Provemont
Département
Eure
Tarif

Chauvincourt-Provemont

Bistrot FMR

Chauvincourt-Provemont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Chauvincourt-Provemont 27150 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Chauvincourt-Provemont a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme