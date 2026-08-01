UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gamaches-en-Vexin

Bistrot FMR Gamaches-en-Vexin

mercredi 26 août 2026 · Gamaches-en-Vexin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27150 Gamaches-en-Vexin
Département
Eure
Tarif

Gamaches-en-Vexin

Bistrot FMR

Gamaches-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Gamaches-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-01 par Vexin Normand Tourisme