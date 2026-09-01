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AGENDA · Mouflaines

Bistrot FMR Mouflaines

samedi 26 septembre 2026 · Mouflaines

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27420 Mouflaines
Département
Eure
Tarif

Mouflaines

Bistrot FMR

Mouflaines Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Mouflaines 27420 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

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English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Mouflaines a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme