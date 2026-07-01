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AGENDA · Saussay-la-Campagne

Bistrot FMR Saussay-la-Campagne

vendredi 31 juillet 2026 · Saussay-la-Campagne

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27150 Saussay-la-Campagne
Département
Eure
Tarif

Saussay-la-Campagne

Bistrot FMR

Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

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English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-06-30 par Vexin Normand Tourisme