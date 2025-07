Bistrot Guinguette à Antran Rue de la Place de l’Église Antran

Bistrot Guinguette à Antran Rue de la Place de l’Église Antran jeudi 17 juillet 2025.

Bistrot Guinguette à Antran

Rue de la Place de l’Église Place de l’Église Antran Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine, The Marjies**

_C’est autour de la chanteuse Marjorie Malite que Guillaume Souriau à la contrebasse, Jean-Yves Monjauze au piano et Christophe Beausset à la batterie se sont réunis pour créer « The Marjies »._

_Le quartet transforme les plus grands standards pop, rock et folk à la sauce Marjies._

_De The Beatles, Lady Gaga ou Metallica à « The Marjies », il n’y a qu’un pas!_

_Vous dites Pop, Rock, Folk? Ils disent Jazz, Blues, Swing!_ .

Rue de la Place de l’Église Place de l’Église Antran 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 79 41 07 croisee.fourchettes@gmail.com

English : Bistrot Guinguette à Antran

German : Bistrot Guinguette à Antran

Italiano :

Espanol : Bistrot Guinguette à Antran

L’événement Bistrot Guinguette à Antran Antran a été mis à jour le 2025-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne