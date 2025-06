Bistrot Guinguette à Leugny L’Antre Nous Leugny 3 juillet 2025 20:00

Vienne

Bistrot Guinguette à Leugny L’Antre Nous 2 place de l’église Leugny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03 22:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine, Lili & Co**

_Les chansons Pop folk aux accents féminins de Lili & Co se colorent à l’encre féminine. Ils abordent avec poésie et humour des sujets d’actualité qui bousculent notre planète. Leurs musiques festives font vibrer le public depuis 10 ans sur les festivals, dans les théâtres, les établissements scolaires ou lieux de soins, les espaces naturels…_

**Côté restauration** [**l’Antre Nous**](https://lantre-nous.fr/) **vous propose:** Assiette du terroir (boudin, rillons, farci poitevin, légumes du moment, fromage de chèvre, broyé du Poitou, tourteau fromager) au tarif de 17 €, hors boissons.

Réservations jusqu’au jeudi 26 juin .

L’Antre Nous 2 place de l’église

Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 14 03 02

English : Bistrot Guinguette à Leugny

German : Bistrot Guinguette à Leugny

Italiano :

Espanol : Bistrot Guinguette à Leugny

L’événement Bistrot Guinguette à Leugny Leugny a été mis à jour le 2025-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne