Bistrot Guinguette à Monthoiron Place de l’Église Monthoiron

Bistrot Guinguette à Monthoiron jeudi 21 août 2025.

Place de l'Église Place Saint Ambroise Monthoiron Vienne

2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine, Rue Latino**

_Formation originale composée d’une chanteuse et de quatre musiciens._

_Rue Latino distille aux coeurs des villes et villages, sa musique teintée des couleurs de Cuba. L’ambiance si spécifique des petits orchestres traditionnels installés aux coins des rues de La Havane, qui propagent avec tant de bonheur le lyrisme de leurs mélodies rythmées et chantées, est ainsi recréé aux sons des Son-Montuno, Cha-Cha-Cha, Boléro, Cumbia …_

_Rue Latino vous invite à danser sans modération dans la convivialité et l’exotisme de son univers musical fortement inspiré et influencé par l’emblématique Buena Vista Social Club._ .

Place de l'Église Place Saint Ambroise Monthoiron 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 46 05 lamaisonronde@orange.fr

