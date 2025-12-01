Bistrot littéraire avec Claire Huynen et Antoine Wauters Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Venez découvrir lors d’une rencontre deux nouveautés !

Au programme :

– Les femmes de Luxor de Claire Huynen ( Arléa), Prix Rossel et Prix Rossel des lecteurs du Soir 2025

Elles sont des centaines à Louxor. Des Occidentales qui se sont installées sur la rive ouest, après avoir tout quitté pour épouser un Égyptien qui les a séduites lors d’une croisière sur le Nil. Mais en Égypte, où la polygamie est autorisée, une autre épouse, égyptienne celle-là, fait toujours partie de l’histoire. Entre la narratrice et l’autre femme de Sayyed, un lien étrange et beau se noue.

Dans ce roman à l’écriture parfaite, Claire Huynen nous entraîne dans l’exploration minutieuse du tourisme amoureux mais, surtout, restitue avec une grande justesse ce qui lie les femmes et, au-delà des détresses et des élans, dessine une géométrie humaine singulière

– Haute Folie d’Antoine Wauters (Gallimard) , Prix Jean Giono 2025.

Haute-Folie raconte la vie de Josef, un homme dont la famille a été frappée, alors qu’il venait de naître, par une série de drames qui ne lui ont jamais été rapportés. Peut-on être en paix en ignorant tout de sa lignée ? Où chercher la sagesse quand un feu intérieur nous dévore ? Qu’est-ce que la folie, sinon le pays des souffrances qui n’ont nulle part où aller ?

Servi par un style fulgurant, ce roman cruel et lumineux explore la marginalité et les malédictions qui touchent ceux dont l’histoire est ensevelie sous le silence.

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles

Le CWB|Paris vous invite à son bistrot littéraire dans le cadre du cycle « Lisez-vous le Belge ? » en présence de Claire Huynen et Antoine Wauters.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 12h30 à 14h00

gratuit Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/bistrot-litteraire-lisez-vous-le-belge-avec-claire-huynen-et-antoine-wauters +33153019696 info@cwb.fr