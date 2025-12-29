Bistrot littéraire avec Geneviève Damas et Jacques Richard Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Au programme :

Trace de Geneviève Damas ( Grasset)

Mince, pâle et tendue, Farkass court pour dealer. Cette adolescente solitaire trouve dans le trafic de drogue une source d’argent facile. Pour subvenir aux besoins de sa mère, avec qui elle vit dans une cité délaissée, elle vend de la cocaïne après les cours. Au lycée, elle est repérée par son professeur de sport pour ses qualités d’endurance. Elle découvre alors un exutoire, bientôt une passion : la course et des sensations nouvelles ; elle ne pense à plus rien d’autre qu’à son corps, à cette tension enivrante, et elle excelle. Cette nouvelle occupation devient vite incompatible avec les nouvelles tâches qui lui sont confiées par son supérieur. Trahisons, règlements de compte et tueries se multiplient. Que choisira Farkass à choisir : la course, ou le trafic ? D’une addiction à l’autre, un roman étonnant, dans la double ligne du célèbre La solitude du coureur de fond d’Alan Sillitoe et du Mean Streets de Scorsese.

Jeanne en personne de Jacques Richard (Lamiroy)

Plutôt que de dérouler une narration au sens habituel, ce roman nous offre six portraits, tour à tour drôles et pathétiques, d’une même femme. En divers lieux, le tram à Bruxelles, la mer, le miroir de la salle de bain… se déclinent les incarnations de Jeanne et de Gilles aux noms de légende, des possibles qui ne se réalisent que dans le regard d’autrui. La réalité de Jeanne est celle d’une femme dans notre monde cannibale, où le souvenir est preuve de la seule réalité irréfutable, l’absence. Où il faut appartenir, même au prix de sa propre disparition ; où se découvre la liberté d’aimer ses chaînes ; où l’on détruit ce qu’on aime le mieux. Un monde clandestin, enfin, où dans le plus profond de l’autre s’ouvre un chemin vers soi. À la fois dévorée et dévorante, mère attentive et ogresse, enchaînée et libre, cynique et ingénue, victime et bourreau, voici Jeanne en personne. Vivante !

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles

Venez découvrir lors d’une rencontre deux nouveautés de la rentrée littéraire d’hiver.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 12h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/bistrot-litteraire-avec-genevieve-damas-et-jacques-richard-lisez-vous-le-belge +33153019696 info@cwb.fr



