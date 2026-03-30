Bistrot littéraire avec Théo Casciani et Éric Reinhardt Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Au programme :

Théo Casciani, Insula (P.O.L)

Insula est un roman d’anticipation aussi intime que spéculatif qui mêle autofiction, confession intime, esthétique queer, jeu vidéo, et une formidable vision apocalyptique du monde contemporain. Insula (île, en latin), c’est d’abord le nom d’un jeu clandestin de réalité augmentée d’un nouveau genre : il suffit d’ingérer une pilule stupéfiante et illégale pour accéder à la simulation. Théo, le narrateur, en apprend l’existence lors d’une fête de cruising queer, au sommet d’un immeuble désaffecté du centre de Londres, dans une atmosphère d’apocalypse. Un garçon s’effondre à ses pieds quelques minutes après avoir consommé la substance, et pleure des larmes de sperme. Mais Théo doit tout interrompre pour se rendre au chevet de son père mourant, dans un hôpital parisien. C’est le moment de la dernière nuit, du dernier souffle et des derniers aveux. Le mot insula revient, cette fois dans la bouche des médecins, pour désigner une partie flottante du cerveau ravagée par la maladie, comme une île qu’on a dans la tête. Alors que les médias annoncent la disparition de plusieurs personnes qui auraient pris une pilule d’insula, l’étau se resserre sur Théo qui se résout à son tour à prendre un cachet prohibé avec l’intuition que les avatars ne sont que des fantômes, et qu’il pourra ainsi retrouver son père dans l’autre monde.

Éric Reinhardt, L’imparfait, (Ma nuit au musée, Stock)

Contrairement à celle du Louvre, la statue d’Hermaphrodite de la Galleria Borghese à Rome est disposée « le long d’un mur, telle une commode, afin qu’il ne soit pas permis d’en faire le tour, ce que réclame pourtant son affolante physionomie ». On lui dénie son mélange intégral de femme et d’homme, d’être les deux à la fois, « avoir le sexe enfoui, la grâce et la délicatesse d’une femme, mais également le sexe saillant d’un homme ».

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles

Dans le cadre du cycle » Lisez-vous le Belge ! « , venez découvrir deux nouveautés lors d’une rencontre avec les auteurs.

Le mercredi 08 avril 2026

de 12h30 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T15:30:00+02:00

fin : 2026-04-08T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T12:30:00+02:00_2026-04-08T14:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/bistrot-litteraire-avec-theo-casciani-et-eric-reinhardt-lisez-vous-le-belge +33153019696 info@cwb.fr



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