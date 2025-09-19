Bistrot mémoire Bibliothèque Quartier Livres La Clayette

Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-11-28 17:00:00

2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12

Le Bistrot Mémoire proposé par l’ASSAD est un lieu de détente, de convivialité, d’accueil et d’écoute des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. Il permet de partager les interrogations et les difficultés liées au vieillissement, de restaurer le lien entre aidant(es) et aidé(es)…

Accès libre. .

+33 3 85 81 01 32 contact@assadcharolaisbrionnais.fr

