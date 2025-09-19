Bistrot mémoire Bibliothèque Quartier Livres La Clayette
Bistrot mémoire
Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-19 15:00:00
fin : 2025-11-28 17:00:00
2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12
Le Bistrot Mémoire proposé par l’ASSAD est un lieu de détente, de convivialité, d’accueil et d’écoute des personnes vivant avec des troubles de la mémoire. Il permet de partager les interrogations et les difficultés liées au vieillissement, de restaurer le lien entre aidant(es) et aidé(es)…
Accès libre. .
Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 01 32 contact@assadcharolaisbrionnais.fr
