Bistrot mémoire les troubles de la mémoire, parlons-en ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-11 15:00:00

fin : 2025-10-02 17:00:00

2025-09-11 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-11

Ouvert à tous et sans inscription préalable, le Bistrot Mémoire permet à tous les participants de dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de convivialité.

Un rendez-vous organisé par l’association Kervihan.

Rendez-vous un jeudi par mois. Ouvert à tous sans inscription. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

