Bistrot mémoire les troubles de la mémoire, parlons-en ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Bistrot mémoire les troubles de la mémoire, parlons-en ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy jeudi 11 septembre 2025.
Bistrot mémoire les troubles de la mémoire, parlons-en !
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 15:00:00
fin : 2025-10-02 17:00:00
Date(s) :
2025-09-11 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-11
Ouvert à tous et sans inscription préalable, le Bistrot Mémoire permet à tous les participants de dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de convivialité.
Un rendez-vous organisé par l’association Kervihan.
Rendez-vous un jeudi par mois. Ouvert à tous sans inscription. .
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bistrot mémoire les troubles de la mémoire, parlons-en ! Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté