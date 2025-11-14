Bistrot Mémoire Nomade Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 14 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Pratique de la Sophrologie et ses bienfaits sur la santé mentale et physique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T16:30:00.000+01:00

1



Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine