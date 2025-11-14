Bistrot Mémoire Nomade Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes
Bistrot Mémoire Nomade Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes vendredi 14 novembre 2025.
Bistrot Mémoire Nomade Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 14 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Pratique de la Sophrologie et ses bienfaits sur la santé mentale et physique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T16:30:00.000+01:00
1
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine